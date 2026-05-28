Comunicato Stampa: CRV - Prosegue l'esame del testo unificato dei progetti di legge regionale sul commercio

Ansa 28 maggio 2026 a

a

a

(Arv) Venezia, 28 maggio 2026 - La Terza Commissione consiliare permanente, competente in economia, agricoltura, montagna, caccia, pesca, politiche forestali ed energia, presieduta da Roberto Marcato (Lega- LV), dal vicepresidente Alessandro Del Bianco (Pd), segretario Roberta Vianello (Lega-LV), nella seduta odierna ha dato seguito ai lavori calendarizzati in agenda: al primo e secondo punto all'ordine del giorno, approvati le Comunicazioni del Presidente e approvazione verbale e resoconto seduta precedente; Al terzo punto all'ordine del giorno, la Commissione si è espressa con voto favorevole all'unanimità dei presenti, in merito al Parere alla Giunta regionale n. 28 - Approvazione del Programma degli interventi di promozione economica e internazionalizzazione per l'anno 2026; Al quarto punto all'ordine del giorno, la Commissione si è espressa con voto favorevole a maggioranza dei presenti, in merito al Parere alla Giunta regionale n. 29 - Approvazione bandi e quinta apertura termini per la presentazione delle domande di contributo in attuazione del Piano nazionale FEAMPA 2021-2027, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a) “Miglioramento delle condizioni di operatività nei porti pescherecci esistenti, nei luoghi di ormeggio dei pescherecci esistenti e nei luoghi di sbarco nuovi o esistenti” e dell'art. 28 “Investimenti sulla trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici” del Regolamento (UE) n. 2021/1139; Al quinto punto all'ordine del giorno, la Commissione ha proseguito l'esame, in ordine al testo unificato progetti di legge regionale numero: 11, d'iniziativa del consigliere Marcato “Disciplina delle attività di commercio nella regione del Veneto”; 19, d'iniziativa dei consiglieri Ostanel, Cunegato, Galeano e altri “Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2012 n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella regione del Veneto”; 34, d'iniziativa dei consiglieri Rigo, Mosco, Vianello e altri “Istituzione della Carta di servizio e della attestazione annuale e realizzazione di un sistema informativo regionale per il commercio su aree pubbliche. Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2001 n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche” e successive modificazioni”; 60, d'iniziativa dei consiglieri Corazzari, Martini e altri “Valorizzazione del commercio su aree pubbliche e istituzione dell'albo regionale degli ambulanti storici del Veneto”; 71, d'iniziativa della Giunta regionale “Disciplina del settore commercio nella Regione del Veneto”. Presente alla seduta l'assessore allo Sviluppo Economico – Ricerca e Innovazione e Attrazione Investimenti, Massimo Bitonci.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO