Comunicato Stampa: La Camera di Commercio di Cosenza celebra l'olio di pregio con il Premio Elaioteca DietaMediterranea

Ansa 27 maggio 2026 a

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Una serata partecipata che ha unito imprese, chef, studenti e operatori del settore nel segno della qualità, della Dieta Mediterranea e della cultura dell'olio extravergine di oliva.

“L'olio è l'oro del nostro territorio. Dietro ogni bottiglia ci sono il lavoro di generazioni, sacrifici, competenze e identità. Oggi più che mai dobbiamo saper raccontare il nostro prodotto e sensibilizzare i consumatori al valore della qualità”, ha dichiarato il presidente della Camera di Commercio di Cosenza,

Il presidente ha sottolineato il ruolo della Camera nel sostenere le imprese e promuovere un modello produttivo fondato su autenticità, qualità certificata e valorizzazione territoriale: “La nostra missione resta quella di accompagnare le eccellenze del territorio verso mercati sempre più competitivi e consapevoli”.

Nel corso dell'evento sono state consegnate le targhe della

Momento centrale della serata è stata la premiazione delle aziende vincitrici del concorso, suddivise nelle categorie Fruttato Leggero, Medio e Intenso.

Per la categoria Fruttato Leggero il primo premio è andato ad

Per il Fruttato Medio primo classificato

Nella categoria Fruttato Intenso primo premio ad

Grande attenzione è stata dedicata anche alle nuove generazioni, con la premiazione degli studenti dell'Istituto “

A chiudere la manifestazione lo showcooking dedicato agli oli vincitori, che ha visto protagonisti nove chef provenienti dal panorama della ristorazione calabrese e nazionale, chiamati a trasformare l'olio extravergine in elemento centrale dell'esperienza gastronomica.

Lo showcooking è stato vinto dallo chef

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