Comunicato Stampa: In Consiglio il coro Giulio Bedeschi - Sezione Alpini di Conegliano, diretto da Simonetta Mandis
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Il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale del Veneto, Claudio Borgia, ha celebrato oggi, a Venezia, nella sala stampa “Oriana Fallaci” di palazzo Ferro Fini, sede dell'assemblea legislativa regionale, il ventennale della direzione artistica della maestra Simonetta Mandis alla guida del coro A.N.A. Giulio Bedeschi - Sezione Alpini di Conegliano, che parteciperà alla 13a rassegna corale “Alpini d'In…canto” in cartellone sabato 6 giugno, alle 20.45, in villa Riello Pera di Gaiarine (TV), con la Fanfara Alpina di Conegliano. Ha partecipato alla presentazione anche la consigliera regionale Sonia Brescacin (Gruppo misto).
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