Comunicato Stampa: Consiglio regionale del Veneto, convegno su autonomie territoriali, controlli della Corte dei conti

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(Arv) Venezia, 25 maggio 2026

Si è svolto oggi a Venezia, nella sala stampa “Oriana Fallaci” di palazzo Ferro Fini, sede del Consiglio Veneto, il convegno formativo - nell'ambito del ciclo delle giornate di formazione dell'assemblea legislativa regionale - sul tema “Autonomie territoriali, controlli della Corte dei conti e responsabilità amministrativo-contabile”, presieduto, nel corso della sessione mattutina, dal Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, e - nella sessione pomeridiana - dal Segretario Generale del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Valente.

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