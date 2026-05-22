Comunicato Stampa: ITALY SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY APRE A GENOVA E PUNTA SULLA RIVIERA LIGURE

Ansa 22 maggio 2026 a

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Genova e la Riviera ligure stanno vivendo una fase di rinnovato interesse, grazie a un equilibrio distintivo tra patrimonio storico, qualità paesaggistica e nuove opportunità di investimento.

A livello regionale,

Secondo le analisi del network Italy Sotheby's International Realty, oltre

Nelle aree più richieste della città – tra cui Albaro, Nervi e il centro storico – i valori per immobili ristrutturati di fascia alta possono raggiungere e superare i 7.000 euro al metro quadrato, confermando il progressivo riposizionamento del mercato genovese.

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Tra le recenti operazioni concluse nell'area si segnalano la vendita di una villa fronte mare a Sori per 4,5 milioni di euro e di una residenza panoramica a Pieve Ligure per 4,9 milioni, a conferma del crescente interesse verso le località più esclusive della Riviera.

Il portafoglio ligure della società è in costante espansione e oggi comprende una selezione curata di proprietà che spaziano da importanti dimore storiche — come

L'apertura dell'ufficio genovese si inserisce in una più ampia strategia di sviluppo volta a valorizzare mercati urbani e costieri ad alta identità, offrendo a una clientela italiana e internazionale accesso a proprietà uniche nei contesti più autentici del Paese.

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