Comunicato Stampa: Antonella Migliorati lancia il Nuovo libro "Con tutto l'amore che posso" sulla memoria, fede e cura

Ansa 21 maggio 2026 a

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In un'epoca in cui la velocità cancella la memoria e le storie familiari rischiano di perdersi nel silenzio,

Il racconto si apre con una genealogia femminile straordinaria. Anna Tiberi, nata a Fano nel 1858, lascia la carriera di insegnante e vicedirettrice a Todi per rispondere all'invito del Conte Giuseppe Pavoncelli: fondare una scuola a Cerignola, in Puglia, in un'epoca in cui l'analfabetismo dilagava e la condizione femminile era di totale subordinazione. Al Palazzo Gala del Borgo Antico, Anna non si limita a istruire: accoglie ragazze madri e vedove come collaboratrici, le ospita, le retribuisce, costruisce quello che oggi chiameremmo una casa-famiglia. Una scelta radicale, silenziosa, anticipatrice di decenni. Dalla stessa stirpe nasce Angela Maria Rosaria Danile, madre dell'autrice e figura centrale del libro: farmacista per quattro generazioni, custode del rosario e della preghiera quotidiana come strumenti di resistenza e speranza, capace di trasformare il dolore personale in servizio verso gli altri.

La filosofia che attraversa il libro è sintetizzata in un passaggio della narrazione: «

Cinque elementi che rendono il libro una testimonianza di valore:

Il libro sarà presentato per la prima volta al pubblico

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