Comunicato Stampa: CRV - Illustrati pdl su salario minimo, presepi veneti e promozione dello sport a scuola

Ansa 20 maggio 2026 a

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(Arv) Venezia, 20 maggio 2026 - Illustrati oggi, nella Sesta commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Enoch Soranzo (Fratelli d'Italia), vicepresidente, Monica Sambo (Partito Democratico), segretario, Francesco Calzavara (Lega-LV), i progetti di legge n. 42, a prima firma della vicepresidente Sambo, e n. 50, primo firmatario, il consigliere Carlo Cunegato (Alleanza Verdi e Sinistra), che dettano disposizioni per la tutela della retribuzione minima salariale nei contratti pubblici della Regione del Veneto. A tal proposito, la Commissione ha deciso all'unanimità di abbinare le due iniziative legislative ai fini dell'istruttoria congiunta.

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