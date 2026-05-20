Comunicato Stampa: CRV - Aggressione a cronista de “Il Piccolo”. Presidente Zaia: "Solidarietà a Gianpaolo Sarti"

Ansa 20 maggio 2026 a

a

a

(Arv) Venezia, 20 maggio 2026 - “Esprimo piena solidarietà e auguri di pronta guarigione a Gianpaolo Sarti, cronista de Il Piccolo, colpito con un pugno alla testa mentre stava svolgendo il proprio lavoro durante gli scontri avvenuti ieri a Trieste. La mia vicinanza va a lui, alla redazione de Il Piccolo, al gruppo NEM e a tutta la stampa del Friuli Venezia Giulia”.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO