Comunicato Stampa: ‘Costermano Summer Fest 2026'

Ansa 20 maggio 2026 a

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Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, il Capogruppo di Forza Italia, Alberto Bozza, ha presentato il ‘Costermano Summer Fest 2026'.

Dal 30 maggio al 2 giugno, il Parco dell'Amicizia dei Popoli di Costermano sul Garda ospiterà musica, tradizione, gusto e divertimento, enogastronomia, associazionismo locale e attività dedicate alle famiglie.

La manifestazione è promossa dal comune di Costermano sul Garda e gode del patrocinio della Regione del Veneto. Valorizza il territorio, le sue eccellenze e il lavoro delle associazioni locali, attraverso la proposta di piatti tipici e specialità della tradizione.

Il Capogruppo Alberto Bozza ha ricordato che il “Costermano Summer Fest 2026 è stato voluto e organizzato dall'amministrazione comunale di Costermano sul Garda. Mi complimento quindi con il comune e, in particolare, con l'assessore Bullio. La manifestazione ha il pregio di riuscire a coinvolgere l'intera comunità: famiglie, bambini, anziani, per momenti di grande condivisione, di serate all'insegna del divertimento e dell'allegria, con musica, intrattenimento e piatti tipici, che valorizzano il territorio e le sue eccellenze enogastronomiche. Un'iniziativa che rappresenta anche un'importante occasione di promozione locale.”

“Un aspetto particolarmente significativo è l'attenzione alla solidarietà, grazie al coinvolgimento delle associazioni del territorio – ha evidenziato Bozza - che non solo saranno protagoniste durante i quattro giorni in cui si articolerà la manifestazione, ma che svolgono durante tutto l'anno un prezioso lavoro nell'ambito sociale e del volontariato. Invito, quindi, a partecipare numerosi all'evento, che si svolgerà dal 30 maggio al 2 giugno, a Costermano sul Garda, nel parco comunale, dove ci sarà spazio veramente per tutti, rafforzando il senso di comunità.”

“Abbiamo ideato questa manifestazione per sostenere le nostre associazioni locali che, durante l'anno, potranno usare i proventi per finanziare le diverse attività – ha affermato Alberto Bullio, assessore comunale di Costermano sul Garda – Saranno presenti alla manifestazione il Comitato di Albarè, quello di Castion Veronese, di Marciaga, l'associazione genitori di Albarè/Marciaga e di Castion/Costermano, la Polisportiva Consolini e l'Avis comunale. Vi aspettiamo numerosi, dal 30 maggio al 2 giugno, dalle 18 a mezzanotte, tranne sabato 30, quando andremo avanti fino all'una di notte.”

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