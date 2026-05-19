Comunicato Stampa: ‘LOVE? CAKE!', cortometraggio promosso dal Cantiere delle Donne APS

Ansa 19 maggio 2026 a

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Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, il consigliere regionale Eleonora Mosco (Stefani Presidente), e l'Assessore regionale all'Istruzione, alla Formazione, alle Competenze e alla Cultura, Valeria Mantovan, hanno presentato ‘LOVE? CAKE!', il cortometraggio nato all'interno del progetto ‘Il rumore delle immagini', promosso dal Cantiere delle Donne APS, che verrà proiettato in anteprima venerdì 29 maggio, alle 20.30, al cinema Porto Astra di Padova. Altre proiezioni calendarizzate: giovedì 4 giugno, alle 11, nel cinema patronato Leone XIII, a Vicenza. Venerdì 19 giugno, alle 20.30, a Villa Buzzacarini di Marendole- Monselice. Martedì 30 giugno, alle 21, al cinema teatro Ai Colli, di Padova.

Sono intervenuti anche Micaela Faggiani, giornalista professionista e Presidente del Cantiere delle Donne APS, che ha moderato la conferenza stampa, Martina Acazi, Executive del progetto, e alcuni docenti e studenti coinvolti nella realizzazione del corto.

Il consigliere regionale Eleonora Mosco ha innanzitutto portato “i saluti del Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, e del Presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, orgogliosi di questa iniziativa.”

“Come Consiglio regionale – ha detto Mosco - siamo felici di presentare questo progetto, soprattutto nel particolare momento storico che stiamo vivendo quando, magari a torto, si parla di un crescente disinteresse, soprattutto tra i giovani, verso il bene comune e la politica in generale. Invece, i trenta ragazzi e ragazze autori del cortometraggio rappresentano quella ‘bella gioventù' che è al centro della politica regionale, in particolare della politica promossa dal Presidente della Giunta regionale, Alberto Stefani. Perché questi giovani hanno scelto, invece di subire il mondo, di raccontarlo, cercando di migliorarlo. Il cortometraggio spiega che esiste un modo di fare cultura e prevenzione sociale che, attraverso la scuola, utilizza il

Valeria Mantovan si è quindi rivolta ai giovani autori del cortometraggio, presenti in sala, invitandoli “alla prossima Mostra del Cinema di Venezia, quando potrebbe essere presentato il vostro lavoro, incentrato su valori importanti quali l'educazione, la sensibilità, l'inclusione. Voi ragazzi siete stati doppiamente straordinari: vi siete autofinanziati dimostrando come sia strategica la sinergia tra istituzioni, associazionismo e territorio.”

“Molte persone hanno scelto di darvi fiducia investendo in questo progetto che coinvolge quattro realtà educative del padovano – ha concluso l'Assessore – Una progettualità che merita quindi di essere valorizzata dalle istituzioni.”

“LOVE? CAKE! dimostra come i giovani possano essere protagonisti attivi di un cambiamento culturale reale — ha evidenziato Micaela Faggiani, giornalista professionista e Presidente del Cantiere delle donne Aps — Abbiamo scelto di dare loro spazio, voce e responsabilità, utilizzando il linguaggio del cinema per affrontare temi complessi in modo diretto, autentico e contemporaneo. Tutto questo, seguendo la mission che ci siamo date quest'anno: il dialogo intergenerazionale e la costruzione di una parità di genere effettiva, mettendo assieme le tante e diverse anime, di generazioni differenti.”

“Il corto – ha dichiarato l'Executive del Progetto, Martina Acazi, nel presentare il cortometraggio – rappresenta, nel vero senso della parola, la voce dei ragazzi e delle ragazze che hanno partecipato a questo lavoro. Tutto è nato dalle loro considerazioni personali sul tema, noi li abbiamo semplicemente accompagnati nel processo cinematografico, dalla scrittura al montaggio. L'idea della storia è nata da loro, le idee registiche le hanno discusse loro, loro hanno tenuto in mano la macchina da presa, hanno scelto i costumi, le scenografie. Loro hanno pure scelto come montare alcune sequenze importanti del corto, sempre sotto la supervisione di noi professioniste, ma con il loro sguardo, la loro voce.”

Alcuni giovani, che hanno lavorato per confezionare il cortometraggio, hanno offerto il proprio punto di vista sull'esperienza maturata, sottolineando l'importanza, all'interno di una coppia, della comunicazione, della sincerità, della fiducia e del forte legame affettivo.

È emerso come sia assolutamente centrale saper educare i ragazzi alle relazioni sane.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO