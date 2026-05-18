Comunicato Stampa: Cosenza protagonista con il DigIT Export Day

Ansa 18 maggio 2026 a

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L'utilizzo dei marketplace risulta invece ancora in una fase iniziale: il 15,4% delle imprese è presente su marketplace B2C, il 30,8% li sta valutando e il 53,8% non li utilizza. Anche la comunicazione sui social network mostra un uso diffuso ma non sempre strutturato: Facebook è il canale più utilizzato, indicato dal 92,3% delle imprese, seguito da Instagram, al 61,5%, LinkedIn, al 38,5%, e WhatsApp Business, al 30,8%. La gestione è prevalentemente interna, nel 69,2% dei casi, mentre la frequenza di pubblicazione resta disomogenea, con aziende che pubblicano una volta a settimana o saltuariamente, entrambe al 30,8%.

L'intelligenza artificiale emerge come uno degli ambiti di maggiore interesse e potenziale sviluppo. Il 15,4% delle imprese dichiara di utilizzarla regolarmente, il 7,7% è in fase di test, il 15,4% la usa solo a livello individuale, mentre il 38,5% la sta valutando e il 23,1% non la utilizza. Le principali applicazioni riguardano marketing e contenuti, indicati dal 53,8% delle aziende, seguiti da analisi dati e ricerche di mercato e da customer care e vendite, entrambi al 15,4%, oltre a traduzioni e localizzazione dei contenuti. In prospettiva, le imprese chiedono maggiore supporto soprattutto su strategia digitale, social media e advertising e AI applicata al business, confermando il bisogno di accompagnamento, competenze e strumenti operativi per trasformare il digitale in una leva concreta di crescita internazionale.

L'iniziativa ha confermato come anche il tessuto imprenditoriale cosentino guardi con crescente attenzione al digitale quale strumento strategico per affrontare i mercati internazionali. Il forte interesse emerso durante la giornata dimostra la necessità di continuare a creare occasioni di confronto, aggiornamento e accompagnamento concreto per le PMI del territorio. Dopo la tappa di Cosenza, il roadshow DigIT Export Day proseguirà con l'appuntamento conclusivo di Milano, previsto l'11 giugno.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Camera di commercio di Cosenza