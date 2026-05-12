Comunicato Stampa: Giampaolo Luparia lancia il bestseller “Architettura Della Pagina”

Ansa 12 maggio 2026 a

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Milano, 12.05.2026 – Molti autori, editori e professionisti dell'editoria, nel tentativo di realizzare libri di qualità, sono portati a concentrarsi esclusivamente sul contenuto, trascurando l'importanza della forma e della struttura della pagina. Ciò che spesso si ignora è che la pagina può diventare un alleato decisivo per la riuscita di un libro, purché si impari a progettarla in modo consapevole, riconoscendone le logiche, le gerarchie e il ruolo fondamentale nella leggibilità e nella percezione del valore dell'opera.

Per tutti coloro che desiderano trasformare un manoscritto in un libro professionale, leggibile e competitivo sul mercato, esce oggi il libro di

“Il mio libro parla di come dare al contenuto una forma capace di sostenerlo e valorizzarlo. Affronto i principi dell'architettura della pagina, la leggibilità, la gerarchia visiva, la coerenza tipografica e gli errori più comuni che penalizzano la lettura” afferma

Come precisa lo stesso autore, l'idea di scrivere questo libro nasce dal fatto che, nel proprio lavoro, incontra spesso autori e case editrici con idee valide e contenuti solidi che però faticano a emergere nella forma giusta. Da qui l'idea di creare una guida concreta per accompagnarli in questo percorso, con soluzioni pratiche e un metodo chiaro.

“Da editore conosco bene il mondo dei libri e so bene quanto le scelte tecniche e strutturali impattino profondamente sulla resa finale di un testo” incalza

“Ho deciso di affidarmi a

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