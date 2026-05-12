Comunicato Stampa: Autonomia. Presidente Zaia: “Bene l'avvio dell'esame parlamentare degli schemi di intesa."

Ansa 12 maggio 2026 a

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“L'avvio dell'esame in Parlamento degli schemi di intesa preliminare per l'Autonomia differenziata è un passaggio importante, concreto, atteso. Dopo il via libera del Consiglio dei Ministri, le Camere iniziano ad affrontare le proposte di autonomia di Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. È la conferma che il percorso procede dentro l'iter previsto e che una riforma sulla quale il Veneto ha investito anni di lavoro, passione e determinazione continua il suo cammino istituzionale”.

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