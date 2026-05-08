Comunicato Stampa: Experian: famiglie caute ad aprile, ma i giovani spingono il credito. Mutui stabili, BNPL a +48,6%
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Il mercato del credito italiano registra ad aprile 2026 un rallentamento generalizzato delle richieste rispetto al mese precedente su tutti i prodotti monitorati. Si tratta di un andamento leggibile come un
Su base annua, sono le forme di credito più legate alla gestione della liquidità a mostrare una domanda più solida: le richieste di
A trainare le richieste sono i consumatori più giovani:
Analogo profilo di resilienza caratterizza i
I mutui chiudono aprile 2026 con una sostanziale
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