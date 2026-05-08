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Comunicato Stampa: Experian: famiglie caute ad aprile, ma i giovani spingono il credito. Mutui stabili, BNPL a +48,6%

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Ansa
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La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Experian Italia Spa

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