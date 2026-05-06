Comunicato Stampa: Seconda commissione. Via libera a modifica normativa in materia di gestione dei rifiuti
Ansa
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La Seconda commissione consiliare permanente (territorio, infrastrutture, trasporti, lavori pubblici, ambiente, difesa del suolo, cave, torbiere e miniere), presieduta da Elisa De Berti (Lega- LV), vicepresidente Jonatan Montanariello (Pd), segretario Anna Leso (FdI), acquisito il parere favorevole della Prima commissione, ha definitamente licenziato per l'esame dell'Aula il Progetto di legge n. 64 della Giunta regionale che modifica la L.R. n. 3/2000 'Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti'.
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