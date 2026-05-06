Leggi il settimanale
Leggi
Cerca
Logo
Cerca
Edicola digitale
+
In evidenza
Sezioni
Spettacoli
AltroTempo
Chi siamo
Testate del gruppo

Comunicato Stampa: Seconda commissione. Via libera a modifica normativa in materia di gestione dei rifiuti

Ansa
  • a
  • a
  • a

La Seconda commissione consiliare permanente (territorio, infrastrutture, trasporti, lavori pubblici, ambiente, difesa del suolo, cave, torbiere e miniere), presieduta da Elisa De Berti (Lega- LV), vicepresidente Jonatan Montanariello (Pd), segretario Anna Leso (FdI), acquisito il parere favorevole della Prima commissione, ha definitamente licenziato per l'esame dell'Aula il Progetto di legge n. 64 della Giunta regionale che modifica la L.R. n. 3/2000 'Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti'.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

Dai blog