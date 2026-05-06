Comunicato Stampa: Quinta commissione. Tavolo coordinamento regionale contrasto alla violenza contro le donne
Ansa
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La Quinta commissione consiliare permanente, competente in politiche sociosanitarie, presieduta da Manuela Lanzarin (Lega- LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Pd), segretario Silvia Calligaro (FdI), ha espresso all'unanimità parere favorevole sulla PAGR n. 18, il provvedimento della Giunta regionale che aggiorna la composizione del Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne.
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