Comunicato Stampa: Centenario della scuola materna Fusari di Altavilla Vicentina

Ansa 04 maggio 2026 a

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Il vicepresidente del Consiglio Veneto, Francesco Rucco (Fratelli d'Italia), ha presentato oggi, nella sala stampa Oriana Fallaci di palazzo Ferro Fini, sede dell'assemblea legislativa regionale, le iniziative legate alla celebrazione del centenario della scuola materna Fusari di Altavilla Vicentina, con Mirko Vigolo, presidente della Fondazione scuola materna Fusari, Rossella Zatton, sindaco di Altavilla Vicentina, e Matteo Pagliarusco, regista e del documentario ‘Cento anni di Scuola Fusari, 1926-2026'

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