Comunicato Stampa: Quarta edizione Festival Internazionale di Musica del Veneto

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(Arv) Venezia, 30 aprile 2026

Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, il Vicepresidente del Consiglio regionale, Francesco Rucco (FdI), ha presentato la quarta edizione del Festival Internazionale di Musica del Veneto, che gode del patrocinio della Regione del Veneto e che si svolgerà da maggio a dicembre 2026, toccando in modo capillare tutte le sette province venete. I 57 concerti verranno ospitati in prestigiose location, dalla Sala dei Giganti di Padova, che segnerà l'esordio, mercoledì 6 maggio, al Teatro Olimpico di Vicenza, fino alla chiusura a Venezia, nel Teatro La Fenice.

L'Assessore regionale Elisa Venturini ha portato i saluti istituzionali e ha ricordato che “nelle precedenti edizioni del Festival, da consigliere regionale, ho partecipato con grande piacere a diversi concerti. Attraverso la musica, viene testimoniata la vicinanza al territorio, trasmettendo contenuti legati al patrimonio culturale, attraverso la collaborazione con i comuni.”

Luisa Sattin, Vicesindaco del comune di Vigonovo, ha ricordato “l'esperienza positiva che, come comune, abbiamo maturato in occasione delle precedenti edizioni del Festival. Sono stata particolarmente colpita dalla presenza di tanti giovani appassionati di musica. Credo che portare la bellezza e la cultura nei nostri territori rappresenti veramente un valore aggiunto.”

Il Maestro Alberto De Piero, Direttore artistico del Festival, ha presentato il programma 2026.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO