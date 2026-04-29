Comunicato Stampa: Audizione con i rappresentanti degli studenti delle superiori e delle università

Ansa 29 aprile 2026 a

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La Sesta commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Enoch Soranzo (Fratelli d'Italia), vicepresidente Monica Sambo (Partito Democratico), in seduta congiunta con le commissioni Quarta - presieduta da Gianpaolo Trevisi (Partito Democratico), vicepresidente Rosanna Conte (Lega-LV) - e Quinta - presieduta da Manuela Lanzarin (Lega-LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Partito Democratico) -, nel corso della seduta odierna, alla quale ha partecipato l'assessore regionale, Paola Roma, e il referente per le politiche giovanili dell'Ufficio scolastico regionale, Sandra Costa, ha sentito in audizione i rappresentati delle organizzazioni studentesche delle scuole superiori e delle università sul tema del disagio giovanile. In particolare, sono stati invitati a fornire il proprio contributo i presidenti delle Consulte provinciali degli studenti di Padova, Belluno, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza, nonché i presidenti delle assemblee di rappresentanza studentesca delle università di Padova, Venezia e Verona.

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