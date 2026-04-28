Comunicato Stampa: Giro di nomine in Consiglio regionale del Veneto

Ansa 28 aprile 2026 a

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Il Consiglio regionale del Veneto, durante la seduta odierna, ha eletto Paolo Ghidoni e Luca Sandonà, su indicazione del capogruppo Riccardo Barbisan (Lega-LV) per conto della maggioranza, ed Ezio Framarin, su indicazione del capogruppo Giovanni Manildo (Partito Democratico) per conto della minoranza, quali componenti effettivi del Collegio dei revisori dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV).

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