Comunicato Stampa: Consiglio Veneto, approvato programma 2026 del Corecom, il Comitato regionale per le comunicazioni

Ansa 28 aprile 2026 a

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Via libera al programma 2026 dell'attività del Corecom - il Comitato regionale per le Comunicazioni del Veneto - di cui alla proposta di deliberazione amministrativa n. 2, illustrata dal presidente della Prima commissione dell'assemblea legislativa regionale, Andrea Tomaello (Stefani Presidente) e che il Consiglio Veneto ha approvato nel corso della seduta odierna con 27favorevoli e 4 astenuti.

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