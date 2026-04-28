Comunicato Stampa: Consiglio Veneto approva all'unanimità Progetto di legge che tutela l'ecosistema del lago di Garda

Ansa 28 aprile 2026 a

a

a

Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato oggi all'unanimità il Progetto di legge n. 14, “Modifiche alla L.R. n. 52/1989 ‘Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul Lago di Garda'”, che era incardinato nella Seconda commissione consiliare, e che è stato illustrato in Aula dal primo firmatario, il Capogruppo di Stefani Presidente, Matteo Pressi, e dal Correlatore, la consigliera regionale Anna Maria Bigon (Pd).

Il Correlatore Bigon ha osservato come servano “politiche integrate di prevenzione dell'inquinamento, in particolare delle acque, che può avere effetti diretti e indiretti sulla salute umana, animale e ambientale. La proposta normativa coglie l'esigenza reale di protezione ambientale, ma va integrata coinvolgendo le diverse parti e gli enti interessati. Abbiamo presentato un ordine del giorno per portare in Seconda commissione consiliare l'aggiornamento periodico degli impatti che questa legge avrà.”

Il Capogruppo di Forza Italia, Alberto Bozza, ha ricordato che “il Progetto di legge era stato portato avanti nella scorsa legislatura dal collega Enrico Corsi, e oggi trova compimento per salvaguardare le acque del Lago di Garda, la biodiversità e l'ecosistema ittico. È frutto di un accordo tra il Veneto, la Lombardia e la Provincia Autonoma di Trento, enti che insistono sul Lago di Garda, lo specchio acqueo più grande d'Italia. Si tratta quindi di un investimento importante, non solo per l'ambiente, ma anche per il sistema produttivo.”

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO