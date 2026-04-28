Comunicato Stampa: Antonio Nicoletti lancia il Bestseller “Ingegneria Giuridica Immobiliare”

Ansa 28 aprile 2026 a

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Milano, 28.04.2026 – Sono tanti quelli che investono nell'immobiliare nella speranza di ottenere un ritorno economico significativo nel tempo. Il problema, tuttavia, è che ciascuna operazione porta con sé insidie e numeri che, se non correttamente gestiti, rischiano di far perdere il controllo dell'operazione all'investitore. Fortunatamente però una soluzione esiste.

Per tutti coloro che desiderano raggiungere il successo nell'immobiliare in maniera metodica e procedurale, esce oggi il libro di

“Il mio libro parla di ingegneria giuridica immobiliare. Mostra come allineare struttura, contratti, governance e flussi, con eventi verificabili e decisioni eseguibili” afferma

Come precisa lo stesso autore, questo manuale nasce per trasformare esperienza e casi reali in strumenti realmente replicabili. L'obiettivo, quindi, è aiutare chi opera in questo settore a guadagnare tempo, chiarezza e controllo, senza perdere in termini di velocità.

“Nell'immobiliare non basta trovare l'asset giusto: serve progettare il percorso, così da rendere l'operazione governabile in qualsiasi scenario futuro” incalza

“Ho deciso di affidarmi a

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