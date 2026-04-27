Comunicato Stampa: Industria Felix a Roma: al Centro e nelle Isole alta redditività e occupazione in crescita
- a
- a
- a
Qui di seguito i nomi delle 79 società che saranno premiate distinte per sedi legali.
LAZIO (14): Frosinone (1): Saos S.r.l.. Latina (2): Bsp Pharmaceuticals S.p.a., Pmp S.r.l. - Lavorazioni Meccaniche. Rieti (1): Microdos S.r.l.. Roma (8): Archimede S.r.l., Bst Bonifiche S.r.l., Health Italia S.p.a., Intermeta S.r.l., Jet Avionics Aviation & Marine Service Center S.r.l., La Leva S.r.l., Mach Aviation S.r.l., Wgb Energy S.r.l.. Viterbo (2): Carpedil S.r.l., Facma S.r.l..
La prossima tappa si terrà il 14 maggio a Napoli, organizzata da Industria Felix Magazine in co-organizzazione con Regione Campania.
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CENTRO STUDI INDUSTRIA FELIX SRL