Comunicato Stampa: Riparte il Premio Nazionale Adriano Olivetti
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L'iniziativa, nata per valorizzare le esperienze innovative delle imprese e dei progetti scolastici su sostenibilità, innovazione sociale e radicamento sul territorio, conferma l'impegno delle due istituzioni nel promuovere i valori olivettiani.
Durante la precedente edizione, conclusasi nel novembre 2025 nella sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, hanno partecipato
I testi dei bandi saranno pubblicati con largo anticipo in
Le due sezioni previste:
“Il Premio Adriano Olivetti rappresenta per la Camera di Commercio uno strumento concreto per sostenere il talento, l'innovazione e la responsabilità nel nostro territorio”, dichiara il Presidente della Camera di Commercio di Cosenza,
“La Fondazione Adriano Olivetti promuove da oltre 60 anni la visione olivettiana come strumento di crescita e innovazione non solo per le imprese ma per tutta la società”, afferma la Presidente della Fondazione,
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Camera di commercio di Cosenza