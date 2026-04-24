Comunicato Stampa: Riconoscimento e valorizzazione della lingua veneta quale patrimonio linguistico e culturale

Ansa 24 aprile 2026 a

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(Arv) Venezia, 24 aprile 2026

Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, è stata ospitata la conferenza stampa, per la presentazione del Progetto di legge n. 36 dal titolo Modifica ed integrazione alla Legge regionale 13 aprile 2007 n. 8 “Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto” finalizzato al riconoscimento e valorizzazione della lingua veneta quale patrimonio linguistico e culturale”, primo firmatario del provvedimento, Davide Lovat assieme al capogruppo Riccardo Szumski di Resistere Veneto.

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