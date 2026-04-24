Comunicato Stampa: Intelligenza artificiale e tesi di laurea: cresce il rischio di sanzioni
- a
- a
- a
Da quando strumenti di intelligenza artificiale come ChatGPT e Gemini sono diventati di uso comune tra gli studenti, anche
Sistemi professionali come Turnitin e altri strumenti accademici avanzati analizzano infatti strutture linguistiche, coerenza stilistica e pattern tipici della scrittura automatica, segnalando come non autentici anche testi apparentemente originali.
Il sistema è già stato adottato da
Questa mancanza di controllo dei testi fatti dalle intelligenze artificiali le espone a rischi strutturali:
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di BORA PA di Pierpaolo Alfani