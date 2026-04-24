Leggi il settimanale
Leggi
Cerca
Logo
Cerca
Edicola digitale
+
In evidenza
Sezioni
Spettacoli
AltroTempo
Chi siamo
Testate del gruppo

Comunicato Stampa: Intelligenza artificiale e tesi di laurea: cresce il rischio di sanzioni

Ansa
  • a
  • a
  • a

Da quando strumenti di intelligenza artificiale come ChatGPT e Gemini sono diventati di uso comune tra gli studenti, anche

Sistemi professionali come Turnitin e altri strumenti accademici avanzati analizzano infatti strutture linguistiche, coerenza stilistica e pattern tipici della scrittura automatica, segnalando come non autentici anche testi apparentemente originali.

Il sistema è già stato adottato da

Questa mancanza di controllo dei testi fatti dalle intelligenze artificiali le espone a rischi strutturali:

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di BORA PA di Pierpaolo Alfani

Dai blog