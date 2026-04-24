Comunicato Stampa: Gian Andrea Turnaturi lancia il Bestseller “Commercialista Sportivo”

Ansa 24 aprile 2026 a

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Milano, 24.04.2026 – Quando si gestisce un'associazione o una società sportiva è facile rimanere intrappolati nelle maglie della burocrazia, con il rischio di incorrere in sanzioni pesanti, sia dal punto di vista amministrativo che finanziario. Da qui l'importanza di una corretta pianificazione societaria con l'aiuto di un vero esperto di settore.

Per tutti coloro che desiderano trasformare la passione sportiva in un progetto solido, trasparente e fiscalmente inattaccabile, esce oggi il libro di

“Il mio libro è una guida operativa per chi gestisce o vuole avviare un'organizzazione sportiva. Parla di forme giuridiche, strategie fiscali, protezione del patrimonio, modelli organizzativi e innovazione” afferma

Come precisa lo stesso autore, dopo oltre 20 anni di esperienza sul campo, ha visto troppe associazioni e società sportive “fallire” non per mancanza di passione, ma per assenza di metodo, strategia e competenze specifiche. Da qui il bisogno di condividere strumenti pratici e concreti per aiutare dirigenti e imprenditori sportivi nella costruzione di progetti solidi, evitando errori che possono costare caro.

“Quello di

“Ho deciso di affidarmi a

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