Comunicato Stampa: CRV - Ricevuta in Consiglio Veneto una delegazione del Consiglio Cantonale di Zurigo

Ansa 23 aprile 2026 a

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(Arv) Venezia, 23 aprile 2026 - Il vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, Francesco Rucco, che ha portato i saluti istituzionali del Presidente del Consiglio Veneto, Luca Zaia, e il consigliere segretario dell'Ufficio di presidenza, Jacopo Maltauro, con il Segretario generale del Consiglio Veneto, Roberto Valente, la dirigente della Direzione relazioni internazionali della Giunta regionale del Veneto, Annalisa Bisson, e Valeria Motterle, responsabile Rapporti diplomatici ed attività internazionali dell'esecutivo veneto, hanno ricevuto questa mattina a Venezia, nel Salone della Presidenza di palazzo Ferro Fini, una delegazione del Consiglio Cantonale di Zurigo (Svizzera) guidata dal Presidente, Beat Habegger, e formata da Romaine Rogenmoser e Monika Wicki, vicepresidenti del Consiglio cantonale, dai capigruppo Thomas Forrer, Marzena Kopp, Judith Stofer, Christa Stünzi e Claudio Zihlmann, dai componenti del Consiglio Cantonale, Tumasch Mischol e Christoph Ziegler, dagli ex presidenti del Consiglio Cantonale, Dieter Kläy e Benno Scherrer, e dal Segretario generale Moritz von Wyss.

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