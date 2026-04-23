Comunicato Stampa: Audizioni in Quarta commissione

Ansa 23 aprile 2026 a

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Nel corso della seduta odierna, la Quarta commissione consiliare (valutazione delle politiche pubbliche e degli effetti della legislazione regionale, promozione della legalità), presieduta da Gianpaolo Trevisi (Pd), vicepresidente Rosanna Conte (lega- LV), segretario Laura Besio (FdI), nell'ambito dell'approfondimento della situazione degli istituti penitenziari veneti, con particolare riferimento al sovraffollamento, alle condizioni sanitarie e psicologiche delle persone detenute e alle condizioni di lavoro delle donne e degli uomini della Polizia penitenziaria, ha ospitato oggi in audizione: Alberto Quagliotto, Direttore della Casa circondariale di Treviso; Maria Grazia Grassi, Comandante della Casa circondariale di Treviso; Luciana Traetta, Direttrice della Casa circondariale di Vicenza; Domenico La Gaia, Comandante della Casa circondariale di Vicenza.

A margine della seduta, il Presidente Gianpaolo Trevisi ha ricordato che “stiamo proseguendo il percorso, voluto da tutti i componenti della commissione, volto ad approfondire la situazione presente negli istituti penitenziari del Veneto, cercando di andare oltre le notizie pubblicate sui giornali. L'attenzione è rivolta, non solo alle condizioni delle persone detenute, ma anche a quelle delle donne e degli uomini della Polizia penitenziaria. Oggi, abbiamo ascoltato i Direttori degli istituti penitenziari di Treviso e Vicenza, con i rispettivi Comandanti della Polizia penitenziaria. Sono emersi alcuni temi ricorrenti, in particolare la carenza degli organici, soprattutto per quanto riguarda la Polizia penitenziaria, e il sovraffollamento, che varia da istituto a istituto. Desidero sottolineare la passione e l'entusiasmo espressi dai Direttori e dai Comandanti quando ci hanno parlato del lavoro che svolgono: un'attività indubbiamente difficile e complessa, anche per il costante confronto con situazioni di disagio psichico.”

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