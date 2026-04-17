Comunicato Stampa: VILLA VIRGINIA, LIBERTY PALERMITANO, NEL PORTFOLIO DI ITALY SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY

Ansa 17 aprile 2026 a

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A pochi passi da Piazza Politeama, centro nevralgico e cuore pulsante di Palermo,

Quello di La Porta, è un progetto che sintetizza architettura, arti decorative e artigianato d'eccellenza, grazie anche al contributo di artisti di fama internazionale: dalle vetrate della monumentale scala in legno del

La villa di Via Dante si estende su una superficie di circa 1.168 mq distribuiti su due livelli oltre a un piano semicantinato. L'impianto architettonico, arricchito da torrette angolari e da un suggestivo torrino ottagonale, ne definisce il profilo scenografico. Gli interni si distinguono per ampiezza e raffinatezza: al piano terra un grande salone di rappresentanza con soffitto a cassettoni introduce a una sequenza armoniosa di ambienti, tra cui saloni e uno studio impreziosito da rivestimenti in seta e foglia d'oro. Completano il livello la cucina, i servizi e una scala di servizio.

All'interno della proprietà è presente anche una graziosa dépendance sempre in stile Liberty su due livelli di circa 82 mq, mentre l'esterno accoglie un giardino privato con area parcheggio.

Villa Virginia - sintesi perfetta di eleganza, storia e cultura - incarna lo spirito della

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