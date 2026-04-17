Comunicato Stampa: DA TORINO A PALERMO CON UN'AUTO STORICA A BIO-BENZINA: PARTITA LA SFIDA DELL'ASI

Ansa 17 aprile 2026 a

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Una Lancia Flaminia GT Touring del 1967 è la protagonista del road-tour Torino-Palermo con il quale l'Automotoclub Storico Italiano inaugura il test-drive di lunga durata (10.000 km in totale) che l'iconica granturismo affronterà alimentata esclusivamente a bio-benzina di seconda generazione.

“UNIAMO L'ITALIA SOTTO LA BANDIERA DELLA SOSTENIBILITÀ”

La storica Flaminia dell'ASI viaggerà fino al 20 aprile seguendo un percorso suddiviso in 7 tappe per un totale di quasi 2.000 km. Le soste sono state programmate in base all'autonomia della vettura, in modo da poter effettuare i rabbocchi del bio-carburante (che non si trova in commercio nelle normali stazioni di servizio) presso le sedi dei Club Federati ASI di Modena (Circolo della Biella), Siena (Siena Club Auto Moto d'Epoca), Bracciano (Legendary Classic Cars), Napoli (Club Antiquariauto), Cosenza (Scuderia Brutia), Catania (Club Titani di Trinacria) e infine Palermo (Veteran Car Club Panormus).

Al termine del tour, la vettura rimarrà in esposizione al Museo dei Motori dell'Università di Palermo fino alla partenza del Giro di Sicilia in programma il 12 maggio, dando la possibilità di divulgare il progetto ASI Net-Zero Classic presso i giovani studenti dell'ateneo siciliano.

Il programma ASI Net-Zero Classic - promosso dalla Commissione Green - prevede un'ampia serie di attività legate alla sostenibilità. Tra queste, la sperimentazione del bio-carburante, avviata nel 2023 con ottimi riscontri in funzionalità, adattamento ai motori più datati e notevole abbattimento sia delle emissioni nocive sia dei gas clima-alteranti.

LA BIO-BENZINA DI SECONDA GENERAZIONE

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