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Comunicato Stampa: Intelligenza Artificiale e tesi di laurea: il rischio plagio si evita con la tecnologia.

Ansa
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Da quando le intelligenze artificiali come ChatGPT e Gemini sono diventate di uso comune tra i giovani anche

Utilizzando la tecnologia professionale di Plagio Scanner gli studenti possono individuare con sicurezza le parti a rischio nella loro tesi, correggere e rielaborare i contenuti e inviare la tesi al relatore senza paura (grazie al certificato antiplagio fornito dal sito).

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di BORA PA di Pierpaolo Alfani

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