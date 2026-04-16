Comunicato Stampa: Intelligenza Artificiale e tesi di laurea: il rischio plagio si evita con la tecnologia.
Ansa
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Da quando le intelligenze artificiali come ChatGPT e Gemini sono diventate di uso comune tra i giovani anche
Utilizzando la tecnologia professionale di Plagio Scanner gli studenti possono individuare con sicurezza le parti a rischio nella loro tesi, correggere e rielaborare i contenuti e inviare la tesi al relatore senza paura (grazie al certificato antiplagio fornito dal sito).
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di BORA PA di Pierpaolo Alfani