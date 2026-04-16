Comunicato Stampa: CRV - Via libera apertura bando annuale fondi 2027 per investimenti sul settore vitivinicolo

Ansa 16 aprile 2026 a

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La Terza Commissione consiliare permanente, competente in economia, agricoltura, montagna, caccia, pesca, politiche forestali ed energia, nella seduta odierna ha dato seguito ai lavori calendarizzati in agenda secondo il seguente ordine: al primo e secondo punto all'ordine del giorno, approvati le Comunicazioni del Presidente e approvazione verbale e resoconto seduta precedente; Al terzo punto all'ordine del giorno, la Commissione ha espresso parere favorevole, all'unanimità dei presenti, in merito al parere alla Giunta regionale n. 16 “Apertura bando annuale fondi 2027 dell'intervento Investimenti per il settore vitivinicolo; Al quarto punto all'ordine del giorno, la Commissione ha espresso parere favorevole all'unanimità dei presenti, in merito all'abbinamento in ordine al Progetto di legge regionale n. 34 “Istituzione della Carta di servizio e della attestazione annuale e realizzazione di un sistema informativo regionale per il commercio su aree pubbliche. Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2001 n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche” e successive modificazioni” con i Progetti di legge regionale n. 11 “Disciplina delle attività di commercio nella regione del Veneto” e n. 19 “Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2012 n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella regione del Veneto”; Al quinto punto all'ordine del giorno, la Commissione ha proseguito in sede referente nell'esame del Progetto di legge regionale n. 13 “Istituzione dell'Osservatorio Olivicolo Veneto”. In breve, l'istituzione dell'Osservatorio Olivicolo Veneto, ha la finalità di aggiornare le informazioni relative al patrimonio olivicolo regionale, che ricordiamo essere di primo piano, e che conferisce un elevato prestigio alla Regione del Veneto. Il paesaggio olivicolo veneto risulta essere fortemente eterogeneo con una superficie olivicola di circa 5.1 ettari, storicamente diffusa in diverse province. A questo si aggiunge il fatto, che l'olio extravergine di oliva prodotto in Veneto, è al centro di numerose iniziative di valorizzazione, che ne attestano il radicamento nelle tradizioni locali; Al sesto punto all'ordine del giorno, la Commissione ha proseguito nell'esame del Progetto di legge regionale n. 51 “Nuovo sistema di economia circolare in Veneto. In sinesi, quando si parla di economia circolare, si interviene lungo l'intero ciclo di vita dei prodotti con la finalità di promuovere la prevenzione della produzione dei rifiuti, l'aumento del tasso di utilizzo circolare dei materiali e la diffusione di modelli di business innovativi. Lo sforzo, per trasformare in modo sostenibile e resiliente la nostra società, prevede il coinvolgimento delle Università, dei Centri di ricerca, delle Associazioni di categoria e degli Enti locali. Si fa presente, che l'impianto normativo dell'attuale proposta di legge, fu avviata nel corso della XI legislatura, dall'allora presidente del Consiglio regionale del Veneto.

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