Comunicato Stampa: CRV - Presentato in Consiglio Veneto ‘Musica e parole d'autore: un viaggio nella Gentilezza'

Ansa 16 aprile 2026 a

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‘Musica e parole d'autore: un viaggio nella Gentilezza'. Vicepresidente Rucco: “Fondamentale trasmettere, soprattutto alle nuove generazioni, il valore della gentilezza verso il prossimo e diffondere buone pratiche a favore dei cittadini"

Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, il Vicepresidente del Consiglio regionale, Francesco Rucco (FdI), ha presentato ‘Il Concerto della Gentilezza', ‘Musica e parole d'autore: un viaggio nella Gentilezza', con Bruno Conte e la sua band, organizzato dalla Provincia di Vicenza, che è ‘Capitale Nazionale di Costruiamo Gentilezza 2026'.

L'evento si svolgerà venerdì 12 giugno, alle 21, a villa Cordellina Lombardi, a Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza.

Ricordiamo che la ‘Rete vicentina della Gentilezza' è la più numerosa d'Italia, con 56 comuni, associazioni e imprenditori.

“La Provincia di Vicenza è protagonista di un grande evento che sta coinvolgendo l'intero territorio, con iniziative diffuse in numerosi comuni – ha detto il Vicepresidente del Consiglio regionale, Francesco Rucco, nell'introdurre la conferenza stampa - Già metà delle amministrazioni comunali ha aderito, e si sta lavorando per ampliare ulteriormente questa rete di enti impegnati nella promozione di buone pratiche a favore dei cittadini. È fondamentale trasmettere, soprattutto alle nuove generazioni, il valore della gentilezza verso il prossimo. Educare alla gentilezza significa costruire relazioni più sane e contribuire concretamente a contrastare le forme di violenza che, purtroppo, ancora segnano la nostra quotidianità. Solo così, la gentilezza potrà davvero avere la meglio.”

“Il riconoscimento alla Provincia di Vicenza di ‘Capitale Nazionale Costruiamo Gentilezza 2026' costituisce un momento significativo, che non ha solo un valore simbolico, ma rappresenta un percorso che invita le istituzioni a dare concretezza a tante iniziative già avviate sui territori – ha aggiunto Rucco - Credo che proprio le istituzioni debbano essere presenti in modo credibile, garantendo servizi e facendo rete con il mondo del volontariato e dell'associazionismo, consolidando il senso di comunità, attraverso la diffusione di buone pratiche, lavorando in modo concreto e con metodo.”

Maria Cristina Franco, consigliera provinciale con delega alla Cultura, all'Istruzione e alla Gentilezza, ha ricordato che “la Provincia di Vicenza è stata la prima, in Italia, ad avere riconosciuta la delega alla Gentilezza, sulla scia di un progetto nazionale, ‘Costruiamo Gentilezza', che chiede agli amministratori pubblici di diffondere il valore ‘gentilezza' sui territori. La Rete vicentina della Gentilezza è costituita di 56 comuni, associazioni e imprenditori. La delega alla gentilezza è stata affidata dai sindaci ad amministratori del territorio veramente preparati, dando così vita a un gruppo molto coeso che ci ha avviato lungo un importante percorso, sfociato nell'organizzazione del primo Festival della Gentilezza. La proposta si è quindi allargata alle associazioni e agli imprenditori che hanno capito la potenza del messaggio che si voleva veicolare, ispirato a una coesione territoriale forte, fino a coinvolgere le scuole. Il logo vincitore di ‘Provincia di Vicenza, Capitale Costruiamo Gentilezza 2026' è stato ideato proprio da un istituto scolastico provinciale. Piano piano, il territorio della provincia di Vicenza si è arricchito e tanti enti locali hanno aderito alla ‘Rete dei comuni gentili', ammantandosi di viola, il colore della gentilezza. Numerosi sono i partner e le associazioni ‘gentili' che hanno sposato il nostro progetto. E ricordo che la gentilezza ha una ricaduta positiva, sia in chi la pratica, sia in chi la riceve.”

“La Provincia di Vicenza – ha continuato Maria Cristina Franco - ha pensato a un evento che potesse comunicare gentilezza: non abbiamo avuto dubbi nell'orientarci sulla musica e nello scegliere Bruno Conte, un artista molto conosciuto e apprezzato nel territorio. Venerdì 12 giugno, alle 21, a villa Cordellina Lombardi, andrà in scena il concerto di Bruno Conte, accompagnato dalla sua band, che sarà aperto a tutti.”

Donata Di Leo, vicepresidente dell'associazione ‘Costruiamo Gentilezza', ha spiegato le finalità del progetto nazionale ‘Costruiamo Gentilezza': “Parliamo di cantieri di gentilezza, di buone pratiche da costruire assieme; un progetto che guarda al mondo ma mette al centro i nostri bambini, i nostri ragazzi, ovvero il nostro futuro. Vuole favorire il benessere della collettività, rendendo le buone pratiche un'abitudine diffusa. Abbiamo capito, dopo il primo Festival della Gentilezza, che il progetto ‘Costruiamo Gentilezza' attecchiva molto bene all'interno della provincia di Vicenza, facendo rete tra costruttori di buone pratiche, nel segno della concretezza.”

Bruno Conte, cantautore vicentino, molto impegnato nel sociale, ha detto che porterà nel suo concerto “la musica, parole d'autore, emozioni. La canzone italiana, a partire da Modugno, affronta tanti temi legati alla gentilezza e a un certo modo ‘gentile' di proporsi a cui mi sento legato.”

Ornella Vezzaro, presidente della Pro Loco ‘Alte Montecchio', ha illustrato le ‘iniziative gentili' a cura delle ‘associazioni gentili'.

“Noi ci occupiamo di persone e abbiamo pensato, il giorno dopo il concerto, sabato 13 giugno, di dare spazio, sempre a villa Cordellini Lombardi, ad associazioni che lavorano per l'inclusività – ha detto - Particolare attenzione verrà data a quanti si occupano di aiutare i non vedenti e chi ha delle disabilità. Spazio anche ai donatori di sangue.”

“Siamo diciotto amici, quasi tutti ex compagni di scuola, classe '50, quella della buona musica… - ha raccontato Carlo Pepe, vicepresidente de ‘La Casa del Blues', partner del progetto ‘Costruiamo Gentilezza' - Crediamo che le cose belle vadano condivise con gli amici, e cerchiamo così di condividere con il territorio ‘momenti di gentilezza'.”

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