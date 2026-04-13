Comunicato Stampa: ITALY SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY PRIMA IN ITALIA PER FATTURATO: OLTRE 38 MILIONI NEL 2025

Ansa 13 aprile 2026 a

a

a

Un risultato che riflette non solo una performance commerciale solida, ma anche il consolidamento di un posizionamento

Nel corso del 2025, la società ha intermediato

Tra le principali operazioni:

“

Nel 2025 la domanda si è mantenuta dinamica e strutturalmente solida, sostenuta sia dal

Le aree più dinamiche evidenziano una crescita diffusa:

La componente internazionale continua a rappresentare un driver fondamentale, con una presenza significativa di acquirenti provenienti da:

Una distribuzione che racconta un mercato sempre più aperto e internazionale, in cui l'Italia continua a confermare il proprio ruolo tra le principali destinazioni globali.

Il portafoglio gestito dalla società comprende oggi oltre

L'analisi territoriale del transato evidenzia una crescita equilibrata tra mercati core e nuove destinazioni.

Tra i principali poli urbani:

Particolarmente rilevanti i mercati legati alle seconde case e al lifestyle:

Aree che continuano a concentrare la domanda internazionale di alto profilo e le operazioni di maggiore valore.

Nel corso del 2025, Italy Sotheby's International Realty ha consolidato il proprio impegno verso il benessere dei propri dipendenti, attraverso l'erogazione di

Un approccio che riflette una visione aziendale orientata alla continuità e alla responsabilità, in cui la valorizzazione delle competenze rappresenta una leva strategica per accompagnare l'evoluzione del mercato.

In questo contesto, l'Italia si conferma una delle principali destinazioni internazionali per il real estate di fascia alta, grazie a una combinazione unica di patrimonio immobiliare, qualità della vita e un regime fiscale attrattivo.

Un ruolo che continua a rafforzarsi nel tempo, sostenuto da una domanda globale sempre più orientata verso asset distintivi, autentici e non replicabili.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di RE ITALY Srl