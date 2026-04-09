Comunicato Stampa: CRV - Presentati progetti di legge su abusivismo in mercati e fiere e Banca del Bosco veneto

Ansa 09 aprile 2026 a

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(Arv) Venezia, 9 aprile 2026 - La Terza Commissione consiliare permanente, competente in economia, agricoltura, montagna, caccia, pesca, politiche forestali ed energia, presieduta da Roberto Marcato (Lega- LV), vicepresidente Alessandro Del Bianco (Pd), segretario Stefano Valdegamberi (Lega-LV), nella seduta odierna ha dato seguito ai lavori calendarizzati in agenda secondo il seguente ordine: al primo e secondo punto all'ordine del giorno, approvati le Comunicazioni del Presidente e approvazione verbale e resoconto seduta precedente; Al terzo punto all'ordine del giorno, la Commissione ha deciso di rinviare l'illustrazione del Progetto di legge regionale n. 51 d'iniziativa del consigliere Barbisan “Nuovo sistema di economia circolare in Veneto”; Al quarto punto all'ordine del giorno, la Commissione ha illustrato il Progetto di legge regionale n. 34 d'iniziativa dei consiglieri Rigo, Mosco e Vianello “Istituzione della Carta di servizio e della attestazione annuale e realizzazione di un sistema informativo regionale per il commercio su aree pubbliche. Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2001 n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche” e successive modificazioni”. Il presente progetto di legge ha la finalità di contrastare l'abusivismo nei mercati e nelle fiere, introducendo due adempimenti a carico degli operatori ambulanti: la carta d'esercizio e l'attestazione annuale. È fondamentale ricordare, che il commercio ambulante rappresenta una risorsa fondamentale per il tessuto sociale ed economico delle nostre comunità. Di fatto, si traduce in un vero e proprio servizio sociale, che contribuisce a mantenere vivi i territori, in particolare i piccoli centri e i quartieri più isolati, favorendo le relazioni umane attraverso il senso di comunità, in particolare per le fasce più fragili della popolazione, come gli anziani. Infine, al quinto punto all'ordine del giorno, la Commissione ha illustrato il Progetto di legge regionale n. 22 d'iniziativa dei consiglieri Bozza, Patron e Maltauro “Istituzione della Banca del Bosco veneto e adozione di misure di valorizzazione delle potenzialità multifunzionali delle aree rurali e forestali”. La presente proposta si inserisce all'interno di una direttrice, che tra transizione ecologica, neutralità climatica, potenziamento delle biomasse inclusa la valorizzazione del legno derivante dalla gestione forestale sostenibile, nonché il testo unico in materia di foreste e filiere forestali, porta la Regione del Veneto, a valorizzare il patrimonio boschivo di proprietà privata e pubblica e a facilitare le utilizzazioni forestali in superfici boschive abbandonate o silenti. Da qui, l'istituzione della Banca del bosco veneto. Valorizzare le potenzialità economiche del bosco, è il presupposto per rallentare lo spopolamento delle aree montane nonché di generare posti di lavoro e capacità reddituali, favorendo, inoltre, l'utilizzo delle biomasse vegetali nonché incentivando la filiera del legno-arredo.

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