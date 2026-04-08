Comunicato Stampa: L'ALFA ROMEO IN AVIAZIONE: UNA MOSTRA AL MUSEO DEI MOTORI DI PALERMO

Ansa 08 aprile 2026 a

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Il prossimo 10 aprile il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi del Sistema Museale dell'Università degli Studi di Palermo ospita una manifestazione di alto profilo istituzionale e culturale interamente dedicata al motorismo storico. L'iniziativa si inserisce nel programma ufficiale delle celebrazioni per il 60° anniversario della fondazione dell'Automotoclub Storico Italiano.

La manifestazione rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni pubbliche e importanti realtà museali, tra cui il Museo Storico Alfa Romeo, il Museo Storico dell'Aeronautica Militare, il 37° Stormo dell'Aeronautica Militare di Trapani-Birgi insieme all'82° Centro SAR del 15° stormo A.M., la Direzione Regionale di Trenitalia Sicilia e la partecipazione dei Club ASI della Sicilia.

La giornata si apre con l'inaugurazione della mostra tematica “Alfa Romeo Avio. Motori per l'aeronautica”, dedicata a una pagina significativa della storia industriale italiana. L'esposizione, realizzata in stretta collaborazione con il Museo Storico Alfa Romeo e con il Museo Storico dell'Aeronautica Militare, si propone di raccontare il contributo della Casa del Biscione nel settore motoristico aeronautico attraverso 34 pannelli tematici corredati da fotografie e disegni provenienti dall'Archivio Storico Alfa Romeo.

L'Alfa Romeo – ma ancor prima l'A.L.F.A. (Anonima Lombarda Fabbrica Automobili) – ha avuto un ruolo determinante nel mondo dell'aeronautica. E quest'ultima è stata per lunghi periodi il core business della Casa. Le prime esperienze risalgono infatti al 1910. Poi sono state le prime produzioni su licenza, le commesse statali, i nuovi progetti di Vittorio Jano e la meteora del “Caproncino” che, con motore Alfa 6C 1750, avrebbe voluto essere “l'automobile del cielo”.

Il 10 aprile, accanto al settore aeronautico, è prevista la presentazione della rinnovata sezione navale e ferroviaria del Museo, arricchita da nuove donazioni: un motore ferroviario Isotta Fraschini ID36 e una “sala montata motrice” di locomotiva storica donati da Trenitalia, oltre a un motore nautico fuoribordo Seagull 100 Plus degli anni '50 proveniente da collezione privata.

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