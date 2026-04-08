Comunicato Stampa: CRV - Presentato in Consiglio Veneto il libro “Il futuro ad alta quota” di Andrea Ferrazzi

Ansa 08 aprile 2026 a

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(Arv) Venezia, 8 aprile 2026 - Il consigliere regionale Nicolò Maria Rocco (Riformisti Veneti in Azione) ha presentato questa mattina a Venezia, nella sala stampa “Oriana Fallaci” di palazzo Ferro Fini, sede dell'assemblea legislativa veneta, il libro di Andrea Ferrazzi, direttore generale di Confindustria Belluno Dolomiti, “Il futuro ad alta quota. Montagne, aree interne e periferie. La rivincita dei luoghi che vogliono contare” (Rubbettino Editore); presente, con l'autore, anche Giancarlo Corò, docente dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Il volume intende presentare una proposta di rilancio della provincia bellunese intesa come territorio competitivo all'insegna dell'innovazione e dell'attrattività per i giovani.

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