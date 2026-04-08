Comunicato Stampa: CRV - Presentate proposte legislative regionali e statali di iniziativa consiliare
Ansa
- a
- a
- a
(Arv) Venezia, 8 aprile 2026 - Incardinata oggi, nella Prima commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Andrea Tomaello (Stefani Presidente), vicepresidente, Paolo Galeano (Partito Democratico), segretario, Cristiano Corazzari (Lega-LV), una serie di proposte di legge regionali e statali di iniziativa consiliare.
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO