Comunicato Stampa: CRV - Ok a gestione, bilancio economico preventivo e indirizzi attività Azienda Zero

Ansa 08 aprile 2026 a

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(Arv) Venezia, 8 aprile 2026 - La Quinta commissione consiliare permanente, competente in politiche sociosanitarie, presieduta da Manuela Lanzarin (Lega- LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Pd), segretario Silvia Calligaro (FdI), alla presenza dell'assessore regionale alla Sanità e alla Programmazione sociosanitaria, Gino Gerosa, ha espresso, a maggioranza, la presa d'atto della Relazione del Direttore Generale sull'andamento della gestione di Azienda Zero e sui risparmi conseguiti grazie alla centralizzazione delle funzioni, con riferimento all'anno 2025 (REND 21). La relazione è stata illustrata dal nuovo Direttore Generale di Azienda Zero, ing. Paolo Fattori, coadiuvato dal dott. Nicola.

Inoltre, la commissione ha espresso, a maggioranza, parere favorevole in ordine al provvedimento della Giunta regionale (PAGR n. 6) che approva il bilancio economico preventivo di Azienda Zero/GSA, con riferimento all'esercizio 2026. Il provvedimento è stato illustrato dalla dott.ssa Galiazzo della UOC Contabilità e Controlli Gestionali di Azienda Zero.

Parere favorevole, sempre a maggioranza, in ordine al provvedimento dell'Esecutivo (PAGR n. 7) che determina gli indirizzi per l'attività di Azienda Zero per l'anno 2026. Il provvedimento è stato illustrato dalla dott.ssa Vigna della Direzione Programmazione Sanitaria.

L'assessore regionale al Sociale, Paola Roma, coadiuvata dalla dott.ssa Midena della Direzione Servizi Sociali, ha risposto all'Interrogazione con Risposta in Commissione – IRC n. 3 - presentata dai consiglieri Dem Luisetto, Bigon e Sambo, “Ambiti Territoriali Sociali: qual è lo stato di avanzamento della riforma introdotta con la legge regionale del 2024?”

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