Comunicato Stampa: CRV - Presentata in Consiglio regionale del Veneto la 59esima Mostra Asparago di Badoere IGP

Ansa 07 aprile 2026 a

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59esima Mostra Asparago di Badoere IGP. Barbisan (Lega- LV): “Asparago Badoere frutto del lavoro e della tradizione, unico che si possa fregiare del riconoscimento IGP per la varietà bianca e verde.”

(Arv) Venezia, 7 aprile 2026 - Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, il Capogruppo di Lega- LV, Riccardo Barbisan, ha presentato la 59esima edizione della Mostra dell'Asparago di Badoere IGP, che si terrà a Badoere di Morgano (TV) dal 24 aprile al 3 maggio 2026. Un evento, organizzato dalla Pro Loco di Morgana APS, dedicato non solo alla valorizzazione dell'asparago, con stand gastronomici, mercatini e mostre, ma che vuole anche valorizzare un simbolo architettonico unico del territorio, la settecentesca villa ‘La Rotonda'.

Sono intervenuti anche Nicola Lazzaro, Sindaco del comune di Morgano, Geraldo Gagliardi, Presidente della locale Pro Loco, Carlo Benozzi, Presidente del Consorzio dell'Asparago Bianco di Badoere, e Massimo Carraro, presidente del Calcio Badoere.

Il Capogruppo di Lega- LV, Riccardo Barbisan, ha introdotto la conferenza stampa sottolineando “quella che è una vera e propria eccezionalità: l'Asparago di Badoere è l'unico al mondo che si possa fregiare del riconoscimento IGP sia per la varietà bianca che per quella verde. Rappresenta quindi un vanto per Badoere e per l'intero territorio della Marca Trevigiana, nonché per l'intero Veneto.”

Barbisan ha evidenziato “il ruolo decisivo, per la crescita della manifestazione, svolto dai volontari che prestano gratuitamente il proprio tempo, sottraendolo al lavoro e alla famiglia, per valorizzare il territorio e i suoi prodotti di eccellenza, come l'Asparago di Badoere. Anche e soprattutto grazie a loro questa manifestazione, giunta alla cinquantanovesima edizione, ha saputo conquistare il favore della propria comunità, di tutta la provincia, suscitando interesse anche al di fuori dei confini della nostra Regione.”

Nicola Lazzaro, Sindaco del comune di Morgano, ha sottolineato come la Mostra rappresenti “da 59 anni il fiore all'occhiello del nostro territorio, il motore dell'indotto locale, grazie alla capacità di coinvolgere, assieme all'amministrazione comunale, una vasta rete di associazioni di volontariato. Proprio ai volontari va un ringraziamento sincero per l'impegno costante e concreto che assicurano in ogni

Il Primo cittadino, tuttavia, ha anche parlato della “difficoltà di garantire il ricambio generazionale, dato che si fa fatica a trovare persone che accettino di farsi carico di responsabilità importanti, richieste per organizzare eventi di questo calibro. Eppure, noto che tanti giovani hanno voglia di mettersi in gioco e come amministrazione comunale cerchiamo di agevolare i loro intenti. Ma la burocrazia, a volte, è un ostacolo difficile da scavallare.”

Geraldo Gagliardi, Presidente della locale Pro Loco, motore dell'iniziativa, ha posto l'accento sul “ruolo fondamentale ricoperto proprio dalla Pro Loco, capofila di numerose associazioni del territorio. Su di essa ricade infatti la responsabilità di coordinare le diverse realtà coinvolte e di valorizzare al meglio ogni aspetto organizzativo della manifestazione. Un impegno che si riflette anche nella cura e nella promozione delle eccellenze locali, come la Mostra dedicata alla valorizzazione dell'Asparago di Badoere IGP, prodotto distintivo e identitario del territorio.”

Carlo Benozzi, Presidente del Consorzio dell'Asparago Bianco di Badoere, ha indicato l'obiettivo: “Promuovere e valorizzare il nostro prodotto di eccellenza non solo in ambito locale, ma anche in tutto il mondo. Negli ultimi vent'anni, abbiamo portato l'Asparago di Badoere un po' dappertutto all'estero, partecipando a importanti fiere e raggiungendo, oltre all'Europa, anche Paesi come Giappone e Australia. Ci impegniamo al massimo per fare un ottimo prodotto, ma poi, per poterlo promuovere in modo adeguato, abbiamo bisogno di tutti, anche dei giovani che hanno tanta voglia di mettersi in gioco e che vanno sostenuti, investendo nella loro preparazione. Anche se c'è troppa burocrazia e questo rappresenta indubbiamente un ostacolo.”

È intervenuto anche Massimo Carraro, presidente del Calcio Badoere, chiamato a gestire “lo stand gastronomico. Siamo impegnati sul fronte sportivo e sociale, con oltre 90 ragazzi.”

L'evento offre una vetrina gastronomica, durante la quale vengono serviti piatti tradizionali a base dell'Asparago di Badoere IGP, secondo ricette storiche preparate dai volontari della Società Calcio Badoere, ma è soprattutto una vera e propria celebrazione del territorio. In particolare, l'appuntamento del 1° maggio si consolida come la ‘Festa dell'Asparago per i lavoratori e della comunità', grazie al sacrificio e alla passione dei volontari della Pro Loco di Morgana e degli oltre trecento volontari di varie associazioni e gruppi del comune di Morgana.

Il calendario della mostra offre un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione.

Il 1° maggio vedrà l'esposizione dei migliori produttori di Asparago IGP, affiancata dalla presenza di aziende di prodotti enogastronomici del Veneto e di altre aziende provenienti da altre regioni d'Italia; rassegne d'arte contemporanea, folklore e competizioni sportive animeranno le giornate, richiamando visitatori da tutta la provincia.

Giunge alla 152^ edizione il concorso ‘Metti in vetrina l'IGP', che premia la creatività degli esercenti locali nel valorizzare il ‘re' della tavola.

Infine, il ‘Festival delle due terre': un ponte con la Campania, rappresenta un momento di grande rilievo del 2 maggio, per onorare il patto d'amicizia con la Pro Loco e l'amministrazione comunale di Macerata Campania - Caserta. Il progetto proporrà una giornata culturale e una degustazione esclusiva presso I'Amorestaurant di Badoere, dove l'Asparago di Badoere IGP incontrerà le eccellenze casearie campane in un connubio di sapori unico.

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