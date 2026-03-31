Comunicato Stampa: Una piattaforma online che unisce Tutor Professionisti e Laureandi in difficoltà con la Tesi

Ansa 31 marzo 2026 a

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All'interno di questa piattaforma è possibile:

Non serve più gestire file sparsi, email confuse o versioni diverse della tesi. Tutto è centralizzato in un unico spazio sicuro e privato.

Questo riduce una delle principali fonti di ansia: l'incertezza.

CETU Manager è progettato anche per garantire un alto livello di sicurezza e qualità. La piattaforma offre: tutela della privacy e anonimato dello studente gestione dei pagamenti in modo sicuro e trasparente tramite Paypal, Klarna, Stripe e Bonifico verifiche continue con software antiplagio professionali controllo dei Tutor da parte dei responsabili di qualità Team CETU

Sono aspetti essenziali, soprattutto per chi è già in difficoltà e si affida a qualcuno per farsi aiutare. Per questo Team CETU ha sviluppato negli anni una forte affidabilità del servizio, come dimostrano le centinaia di recensioni positive degli studenti che hanno già usato CETU Manager.

Un altro punto distintivo della piattaforma è la continuità del supporto. Accompagna ogni laureando passo dopo passo nella sua tesi di Laurea, per assicurare che tutto vada bene:

In un momento delicato come la scrittura della tesi potersi affidare a un sistema chiaro e organizzato fa la differenza. CETU Manager si propone proprio come la soluzione ottimale: uno spazio privato dove studente e tutor lavorano insieme, in modo semplice, sicuro e continuo.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di BORA PA di Pierpaolo Alfani