Comunicato Stampa: Pesach. Presidente Zaia: “Alle comunità ebraiche di Venezia e del Veneto un augurio di pace."

Ansa 31 marzo 2026 a

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“Alla comunità ebraica di Venezia, alle comunità ebraiche presenti nel Veneto e a tutte le famiglie che da domani sera celebreranno la Pesach, desidero rivolgere un augurio sincero e rispettoso. È una festa che, per l'ebraismo, custodisce la memoria della liberazione, della dignità ritrovata e della libertà come bene da difendere ogni giorno.”

Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, rivolgendo il proprio pensiero alle comunità ebraiche del Veneto.

“Quest'anno la Pasqua ebraica si colloca nei giorni che conducono anche alla Pasqua cristiana, mentre da poco si è concluso il Ramadan – osserva Zaia - Sono ricorrenze diverse, ciascuna con la propria identità e profondità, ma tutte capaci di richiamare il valore della speranza, della responsabilità e del riconoscimento dell'altro. In un tempo segnato dai conflitti in Medio Oriente, dalla ferita aperta dell'Ucraina e da molte altre guerre che continuano a colpire popoli e civili, Pesach e la Pasqua cristiana siano davvero occasione di pace, di rispetto della vita umana e di riconciliazione. Anche l'antico augurio ebraico ‘l'anno prossimo a Gerusalemme', nel suo significato spirituale più alto, può parlare oggi a tutti come desiderio di compimento, di convivenza e di pace, richiamando Gerusalemme quale città santa e luogo profondamente simbolico per le tre grandi religioni abramitiche: ebraismo, cristianesimo e islam.”

“È questo l'augurio che rivolgo alle comunità ebraiche del Veneto e, insieme, a tutte le persone di buona volontà.”, conclude il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia.

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