Comunicato Stampa: CRV - Consiglio Veneto, iniziato esame manovra di bilancio: via libera alla legge di Stabilità

Ansa 31 marzo 2026 a

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Il Consiglio Veneto ha approvato oggi, con 29 voti favorevoli e 17 contrari, il disegno di legge n. 44 rubricato “Legge di stabilità regionale 2026”, la prima delle proposte legislative di iniziativa della Giunta che compongono la manovra di bilancio, assieme alla n. 43 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2026” - il cui esame inizierà domani - e alla n. 45 “Bilancio di previsione 2026-2028”, illustrate in Aula dal presidente della Prima commissione, Andrea Tomaello (Stefani Presidente), correlatore, il vicepresidente della stessa Commissione, Paolo Galeano (Partito Democratico).

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