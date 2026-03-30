Comunicato Stampa: “Fili invisibili”, il romanzo che attraversa il dolore e cerca la guarigione
Ansa
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Il disagio contemporaneo non si manifesta soltanto come crisi individuale: passa attraverso il corpo, altera i legami, incrina la percezione di sé e costringe a fare i conti con ciò che si è a lungo cercato di rimuovere. In questa zona di frattura si colloca una parte significativa della narrativa di oggi, sempre più attenta ai temi della
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