Comunicato Stampa: TINECO è n.1 al mondo per Euromonitor nei Wet&Dry domestici per il 4° anno consecutivo

Ansa 26 marzo 2026 a

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Negli ultimi anni, Tineco ha avuto un ruolo determinante nel trasformare gli aspirapolvere lavapavimenti wet & dry in una categoria essenziale per le abitazioni moderne. Unendo tecnologia avanzata e design centrato sull'utente, il brand ha costruito una community globale di oltre 24 milioni di utenti** e ha continuato ad ampliare la propria presenza nei principali mercati internazionali.

Secondo Euromonitor International, nel 2025 Tineco ha raggiunto una quota di mercato globale del 35%, mantenendo la posizione di brand n.1 al mondo per quattro anni consecutivi. Un traguardo che evidenzia la crescita costante del marchio, la leadership di categoria e l'impegno nel proporre soluzioni di pulizia ad alte prestazioni, progettate in modo intelligente e scelte da milioni di famiglie.

L'innovazione di Tineco si riflette in tutti i prodotti di punta del brand, che rappresentano le principali categorie del mondo delle pulizie. La serie

“Essere riconosciuti da Euromonitor International come il brand n.1 al mondo di aspirapolvere lavapavimenti wet & dry per uso domestico per il quarto anno consecutivo è un traguardo importante per Tineco”, ha dichiarato

Dalla sua fondazione nel 1998, Tineco si è evoluta da produttore di aspirapolvere a innovatore globale nelle categorie smart floorcare, kitchen e personal care. Nel 2018 l'azienda ha introdotto il primo aspirapolvere smart al mondo e nel 2019 il primo aspirapolvere lavapavimenti smart wet & dry, contribuendo a definire un nuovo standard per la pulizia domestica connessa.

Tineco continua a far evolvere la categoria attraverso un'innovazione costante di prodotto, integrando funzioni intelligenti come il rilevamento in tempo reale, la regolazione automatica delle prestazioni e sistemi di manutenzione semplificati. Il portafoglio in continua espansione è progettato per rispondere alle esigenze dei consumatori di oggi, offrendo soluzioni efficienti e di qualità per un'ampia varietà di ambienti domestici.

I prodotti Tineco sono disponibili in oltre 10.000 punti vendita nel mondo, inclusi importanti retailer come Mediaworld, oltre che su Amazon e sullo store online ufficiale Tineco. L'azienda continua a investire nell'espansione globale e nello sviluppo prodotto, con ulteriori innovazioni ed evoluzioni di categoria previste per il 2026.

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