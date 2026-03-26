Comunicato Stampa: Riconoscimento carattere usurante lavoro internavigatori

Ansa 26 marzo 2026 a

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(Arv) Venezia, 26 marzo 2026

Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, il consigliere regionale del Pd, Jonatan Montanariello, Vicepresidente della commissione consiliare Trasporti e Infrastrutture, ha presentato il Progetto di legge statale n. 3, di cui è primo firmatario, sottoscritto anche dai colleghi Dem Manildo, Bigon, Galeano, Dalla Pozza, Del Bianco, Luisetto, Micalizzi, Trevisi e Sambo, da trasmettere al Parlamento nazionale ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, intitolato “Riconoscimento del carattere usurante del lavoro degli internavigatori ai fini del pensionamento anticipato. Modifica all'articolo 1, comma 1, lettera d), Decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.”

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