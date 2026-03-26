Comunicato Stampa: CRV - Giorno del Ricordo, Abdon Pamich in Consiglio Veneto. Zaia: "Memoria, sport e identità"

Ansa 26 marzo 2026 a

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(Arv) Venezia, 26 marzo 2026 - Le iniziative legate al Giorno del Ricordo non si esauriscono in una data, ma rappresentano un percorso di memoria e consapevolezza che deve accompagnare tutto l'anno. In questo senso, l'appuntamento di oggi, promosso e ospitato dal Consiglio regionale del Veneto a Palazzo Ferro Fini, dimostra come sia possibile tenere viva questa eredità attraverso momenti di approfondimento di alto livello”, dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia.

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