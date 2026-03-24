Comunicato Stampa: Kimbo nominato caffè ufficiale della Louis Vuitton 38ª America's Cup di Napoli

Ansa 24 marzo 2026 a

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Napoli, 24 marzo 2026 -

In qualità di Official Coffee, Kimbo porterà il suo aroma, il rito e l'eccellenza dell'espresso napoletano nel cuore della competizione, affiancando con la sua energia atleti, team, partner e ospiti lungo tutto il percorso dell'evento.

Nata nel 1963 a Napoli, città profondamente legata al mare, cuore del Mediterraneo e sinonimo di passione, Kimbo ha costruito la propria identità su un'arte precisa e rigorosa: la selezione, la miscela e la tostatura del caffè curate con attenzione meticolosa. Ogni profilo di tostatura, ogni miscela, ogni estrazione sono il risultato di controllo, esperienza e continuo perfezionamento.

La stessa filosofia anima anche l'America's Cup: istituita nel 1851, è il più antico trofeo sportivo internazionale e, allo stesso tempo, una delle competizioni più avanzate dal punto di vista tecnologico. È il luogo in cui la tradizione incontra l'innovazione più spinta, dove l'intuizione è guidata dai dati e dove la vittoria dipende da precisione e controllo assoluti.

Kimbo e America's Cup condividono la medesima convinzione profonda: la tradizione non resta ferma, si evolve. E l'innovazione non è rottura fine a sé stessa, ma la naturale evoluzione della maestria. Nella vela come nel caffè, l'eccellenza nasce da una preparazione meticolosa, dal rispetto del sapere artigianale e dal coraggio di confrontarsi ai massimi livelli. Questa partnership unisce due mondi animati dalla stessa tensione creativa: tra eredità e futuro, passione e disciplina, istinto e precisione.

Di seguito il link del video che annuncia ufficialmente la partnership:

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Kimbo Spa